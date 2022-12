Helseministerens manglende svar om vikarer i helsevesenet bekymrer SV

– Det er litt rart å lytte til statsråden. Nå fører regjeringen en politikk som gjelder hennes felt, uten at statsråden kan gi en god begrunnelse for hvorfor helsevesenet skal unntas fra vikarreglene, sier Marian Hussein (SV) til NTB.

I spørretimen onsdag stilte hun helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) spørsmål om de spesielle unntakene for helsevesenet fra de nye, strengere reglene for bemanningsbyråer som regjeringen har gått inn for. Hun påpekte at også fagforeningene i sektoren er imot særegne unntak.

– Meg bekjent er denne saken på høring, svarte Kjerkol, og viste til at saken hører hjemme på arbeidsministerens bord.

Vedtas neste uke

Men høringen om unntaksreglene var ferdig i november. Og Stortinget har så godt som vedtatt at helsevesenet kan få unntak fra de nye strenge reglene for bemanningsbransjen som regjeringen vil ha på plass for resten av arbeidslivet.

Arbeids- og sosialkomiteen avga sin innstilling mandag. Når Stortinget behandler saken neste uke, vil Arbeids- og inkluderingsdepartementet få mulighet til å lage en forskrift med egne unntak for helsesektoren.

Kjerkol understreket at målet er at vikarbyråer skal være unødvendig, men ser seg ikke i stand til å sette ned foten.

– Det jeg kan si, er at det dessverre er deler av helsetjenesten som er avhengig av innleie for å sikre kritisk kompetanse. Hensynet til liv og helse må alltid gå foran, sa hun.

Hun lovet samtidig at hun vil engasjere seg for å sikre faste ansettelser og hele stillinger i helsevesenet.

Henter folk fra det offentlige

I stortingssalen tok Hussein, som sitter i helsekomiteen, også opp meldinger om at vikarbyråer driver med «aggressiv rekruttering» og forsøker å hente ansatte i det offentlige.

– Markedsføring er det også en annen statsråd som har ansvar for, var Kjerkols svar.

Hussein lurer på om det er slik at helseministeren bare har ansvar for lover og bygninger, men ikke helsepersonellet.

– Hun er enig med oss i at både pasientsikkerheten og rekrutteringen til helsevesenet taper på at man åpner så mye for bemanningsbransjen i helsevesenet. Jeg er fortsatt bekymret for i hvilken retning regjeringen ønsker å ta helsevesenet vårt, sier Hussein.

– Det er veldig rart at veldig mange av virkemidlene innenfor regjeringens helsepersonellpolitikk synes å ikke ligge hos helseministeren, mener hun.