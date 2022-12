Alvorlig bakteppe for årets nobelprisutdeling

Med kongelig tilstedeværelse og sedvanlig pomp og prakt blir Nobelprisen delt ut i Oslo rådhus fredag.

Årets fredspris deles mellom den belarusiske aktivisten Ales Bjaljatski, den russiske menneskerettsorganisasjonen Memorial og den ukrainske organisasjonen Center for Civil Liberties (CCL).

Krig som bakteppe

Rammen for årets utdeling er spesiell, mener direktør Olav Njølstad ved Nobelinstituttet.

– Krigen i Ukraina er jo bakteppet. I tillegg er en av prisvinnerne fortsatt politisk fange. Det gir et stort alvor. Det vil bli taler som gjør inntrykk, sier Njølstad til NTB.

Ales Bjaljatski, som leder Belarus' mest framtredende menneskerettsgruppe, har sittet i varetekt siden juli i fjor, anklaget for å ha smuglet penger inn i Belarus. Han risikerer mellom sju og tolv år i fengsel. Det blir derfor kona Natallia Pintsjuk som tar imot fredsprisen på hans vegne.

Økt press

Fra Memorial kommer aktivistveteranen og styrelederen Jan Ratsjinskij. Ettersom Russland er omfattet av reiserestriksjoner, har han måttet ta en omvei for å komme seg til Oslo. Men det har vært relativt uproblematisk, sier Njølstad.

– Han ankommer Oslo 8. desember, opplyser han.

Memorial er Russlands eldste menneskerettighetsorganisasjon. Men for nesten nøyaktig ett år siden beordret russisk høyesterett at organisasjonen skulle oppløses, og etter at nyheten om fredsprisen ble kjent, har russiske myndigheter økt presset mot organisasjonen.

Også CCLs styreleder Oleksandra Matvijtsjuk vil være til stede i Rådhuset for å ta imot medalje og diplom.

Håper på normal utdeling

Samtidig gleder Nobelkomiteen seg til en mer tradisjonell seremoni etter flere år med pandemi.

– Vi håper at dette blir en normal utdeling etter flere år med korona, sier Njølstad.

Torsdag 9. desember avholdes den tradisjonelle pressekonferansen med prisvinnerne. og fredag 10. er det altså duket for både barnas fredsprisfest, prisseremoni, fakkeltog og bankett, der både kongepar og kronprinspar deltar.

I år som i fjor er det blomsterdekoratør Stein Are Hansen som står for dekorasjonene i Oslo rådhus.

Konsert skrinlagt

Den tradisjonelle Nobelkonserten, kringkastet til de tusen hjem, er derimot skrinlagt i år. Årsaken er trøbbel med å skaffe finansiering, ifølge Njølstad.

I stedet blir det en nedskalert konsert for kun prisvinnerne og inviterte gjester med Operaorkesteret og sangere fra Den Norske Opera i Munchmuseets festsal.

Til neste år håper imidlertid Nobelkomiteen igjen å skaffe sponsorer til en konsert som er åpen for publikum.