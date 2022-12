Støre høster kritikk for Thoner-ansettelse

Professor i rettsvitenskap Jan Fridthjof Bernt mener Støre skulle krevd kundelisten utlevert fra McKinsey for at Thoner skulle få jobben som statssekretær.

Striden om statsministerens nye pressetalsmann Kristoffer Thoner (Ap) og hans hemmelige kundeliste fra hans forrige jobb, ruller videre. Bernt sier at statsministeren og hans stab må ha innsyn i alle slike forhold, slik at man hele tiden kan være obs på situasjoner om inhabilitet.

Equinor vant havvindauksjon i US

Med et bud på 130 millioner dollar, har Equinor sikret seg en bit av Stillehavet i den første havvindauksjonen noensinne på den amerikanske vestkysten.

Budet på rundt 1,3 milliarder kroner gir havvindrettigheter i et område på 324 kvadratkilometer i Morro Bay, som ligger mellom San Francisco og Los Angeles. Ifølge Equinor kan det produsere om lag to gigawatt energi, nok til å forsyne rundt 750.000 hjem med strøm.

Scholz: Atomtrusselen fra Russland er mindre



Risikoen for at atomvåpen blir brukt i Ukraina-krigen har blitt mindre takket være internasjonalt press mot Russland, mener Tysklands statsminister Olaf Scholz.

– En ting har endret seg foreløpig: Russland har sluttet å true med å bruke atomvåpen. Det skjer som svar på at det internasjonale samfunnet har trukket en grense, sier Scholz.

Biden ber igjen om et forbud mot angrepsvåpen

På en minnemarkering for ofre for masseskytinger i USA, oppfordret igjen president Joe Biden til et forbud mot såkalte angrepsvåpen.

– Det er helt enkelt sunn fornuft, sa Biden i en tale på en nasjonal minnemarkering som ble holdt i en kirke i Washington onsdag kveld.

Kong Charles-mynter i omløp

De første myntene med bilde av Storbritannias nye konge vil fra og med torsdag finne veien inn i britenes lommebøker.

Kongens portrett vil i første omgang være å finne på 50 pence-mynten, med en bakside til hyllest for hans avdøde mor, dronning Elizabeth.

Zuccarello med assist i Wilds-tap

Mats Zuccarello bidro med en assist da Minnesota Wild tok ledelsen i kampen mot Calgary Flames, men det endte likevel med tap for nordmannens lag.

Både Zuccarello og Matt Dumba bidro med å få pucken til Kirill Kaprizov, som endte med å smadre kølla da han sørget for Wilds første mål under kampen, som endte 3–5 i Flames' favør. Wilds seiersrekke på fire kamper ble dermed brutt.