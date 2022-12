Dronetiltalte Andrey Yakunin frikjent i tingretten

47 år gamle Yakunin innrømmet droneflyging under en seiltur i sommer. Påtalemyndigheten mener det er forbudt for russiske statsborgere å fly droner i Norge på grunn av sanksjonsloven og tok ut tiltale mot ham.

Retten mener i korte trekk at dette er en for vid tolkning av sanksjonsregelverket, og at EUs sanksjoner mot russisk luftfart, som de norske reglene baserer seg på, ikke er ment å ramme små hobbydroner.

Yakunins forsvarer, advokat John Christian Elden, er fornøyd med dommen. Han mener dommene i andre dronesaker nå må oppheves.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bernt Heiberg (t.v.) og John Christian Elden forsvarte dronetiltalte Andrey Yakunin under rettssaken i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Dette er sunn fornuft og i samsvar med EU-rettens sanksjonsregler. De andre dommene må oppheves da de bygger på uriktig lovforståelse. Det er ikke straffbart verken for briter eller russere å fly fritidsdroner i Norge. EU-retten er klar og nekter ikke slike flyginger, sier han til NTB.

Elden og medforsvarer Bernt Heiberg mente at et slikt forbud basert på nasjonalitet uansett er problematisk – både med tanke på Svalbard-traktaten, men også i henhold til de europeiske menneskerettighetene. Yakunin og hans forsvarere stiller til pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Ankes av påtalemyndigheten

Onsdag kveld opplyste aktor i saken, statsadvokat Kristin Røhne, til VG og NRK at dommen ankes.

– Vi kommer til å anke saken. Vi er nødt til å få en avklaring fordi tingretten har ment noe annet enn det Høyesterett mente i sin kjennelse, og noe annet enn det Hålogaland lagmannsrett har ment, sier Røhne til VG.

Elden sier til NTB at dette er som ventet.

– På samme måte forventer vi at dommen blir stående. Tiltalen hviler på en misforståelse av EU-retten som ingen EU-land følger når det gjelder små fritidsdroner. Sunn fornuft er ofte en god rettskilde, sier han.

Sterke bånd til Storbritannia

Droneflygningen skjedde på en seilas rundt Spitsbergen i sommer med den påkostede båten Firebird, som Yakunin eier. Underveis ble det gjort flere droneopptak av natur og omgivelser. Påtalemyndigheten mente ikke at Yakunin hadde onde hensikter med turen og la til grunn at han var en turist.

Likevel la de ned påstand om at han skulle dømmes til fire måneders fengsel. Bakgrunnen var hensynet til sanksjonenes effektivitet og til den sikkerhetspolitiske situasjonen i landet.

Yakunin er en velstående forretningsmann og sønn av en tidligere jernbanetopp i Russland som kobles til president Vladimir Putin. De siste årene har han hatt base i London, men nå bor han i Italia.

Under rettssaken argumenterte forsvarerne med at Yakunin har sterkere bånd til Storbritannia enn Russland, og at det er lenge siden han har bodd i fødelandet.

Flere saker

Yakunin selv sa han var uvitende om droneforbudet. Han sjekket droneregelverket på nettsidene til Sysselmesteren på Svalbard før turen, og der sto det ingenting om droneforbudet mot russere. Denne forklaringen trodde påtalemyndigheten på.

– Han var ikke klar over at det var et forbud. Men vi mener at han ikke skal frifinnes på grunn av det, sa statsadvokat Kristin Røhne under saken.

Flere lignende dronesaker har versert i det norske rettsvesenet de siste ukene.

En russisk statsborger ble dømt til 120 dager fengsel i Oslo tingrett for droneflygning, mens en annen ble dømt til fengsel i 90 dager i Hordaland tingrett for å ha fløyet drone flere steder på Østlandet og Vestlandet.