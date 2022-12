Store snømengder skaper problemer for biler, fly og tog i Trøndelag

– Det har vært ganske kaotisk her i distriktet. Det har kommet et stort snøfall, og alt av brøytemannskaper har vært ute, sier operasjonsleder Einar Røstum i Trøndelag politidistrikt til NTB onsdag kveld.

Røstum opplyser at biler og trailere sto på kryss og tvers på veiene da snøfallet sto på som verst, og politiet ba distriktets innbyggere vurdere om det var nødvendig å kjøre bil på snøføret.

– Snøværet har roet seg noe, men man bør fortsatt ta en vurdering. Det er svært krevende forhold og glatt, sa Røstum i 18.30-tiden.

Han påpeker at selv om alt av brøytebiler er ute og rydder veiene for snø, rekker de ikke over alt til enhver tid, og at bilister kan risikere å bli stående ettersom det fremdeles er glatt.

Det er forsinkelser og innstillinger i flytrafikken til og fra Værnes onsdag kveld, og snøværet fører også til forsinkelser i togtrafikken i Trøndelag.