Rød-Larsen har varslet Statsforvalteren om psykiater

Rød-Larsen opplyser at hun selv har levert et skriftlig varsel til Statsforvalteren i Oslo og Viken. I varselet anklager hun psykiateren for manipulasjon og misbruk av legerollen for å få sex med henne tilbake i tid.

Statsforvalteren skal avgjøre om det skal opprettes en formell tilsynssak. Dette var ikke avgjort onsdag ettermiddag, ifølge kanalen.

Psykiateren har via sin advokat Halvard Helle avvist påstandene.

– Han skal svare på disse anklagene til Helsetilsynet, men det ligger i det jeg har sagt, at vi avviser et narrativ som går ut på at det skal være misbruk av en yrkesrolle eller noe slike ting. Det er en privat relasjon som ikke har noe med hans rolle og yrkesutøvelse å gjøre, sier Helle til TV 2.

Anklagene kom fram i et intervju med den danske avisen Information i forrige uke. Forfatteren fortalte da at hun i arbeidet med romanen «Diamantkvelder» skjønte at det hun skrev om, handlet om hennes egen opplevelse med en psykiater.