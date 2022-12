Politimann tar forelegg fra Spesialenheten for politisaker til retten

Mannen ble ilagt et forelegg på 10.000 kroner av Spesialenheten for politisaker. Bakgrunnen var en sak om et ran på Østlandet høsten 2020, der mannen lot være å informere to mistenkte – hvorav den ene var mindreårig – om flere rettigheter de har.

Politimannen fortalte ikke de to om at de hadde rett til ikke å forklare seg og rett til å få bistand av forsvarer. I tillegg informerte han ikke den mindreårige mistenkte om at dennes verge hadde rett til å være til stede og uttale seg.

Mannen har imidlertid ikke vedtatt dette forelegget, og dermed går saken videre til Ringerike, Asker og Bærum tingrett, som skal behandle den 9. mars 2023.