Kjølig førjulspresang fra Arktis

Flere steder i landet er det sendt ut farevarsel.

– Akkurat nå er det en kuldebølge på vei som vil spre seg over hele Skandinavia, samt store deler av Europa. Naturlig nok blir det høyere temperaturer jo lenger sør man kommer, men også i London og Paris vil de merke at vinteren er på vei.

Det sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Martin Grannerød, til NTB.

Kuldebølgen skyldes kjølige luftmasser som er på vei sørover fra Arktis.

– Vi kan godt si at det vil skape litt julestemning. Det er jo flere steder det er håp om snø de neste dagene, sier meteorologen.

Har sendt ut flere farevarsel

Grannerød sier at det er sendt ut flere farevarsler i forbindelse med Kong vinters ankomst.

– Nord for Stad og egentlig i hele Nordland er det sendt ut et gult farevarsel for snø. I disse områdene kan det komme et sted mellom 20 og 30 centimeter bare det neste døgnet. Snøværet ser ikke ut til å gi seg før sent torsdag ettermiddag.

Også i Øst-Finnmark har instituttet valgt å gå ut med et farevarsel. Dette er et gult farevarsel mot snøfokk.

– I tillegg til snøværet er det ventet kraftig vind i dette området. Det kan ofte føre til dårlig sikt på veiene, opplyser Grannerød.

Ingen løfter om hvit jul

Meteorologen vil derimot ikke love hele Norge at de kan bygge snømannen Kalle på julaften.

– Det er fortsatt noe uklart hvilke steder i landet det blir hvit jul. Vi har ingen gode prognoser på det nå, men vet mer mot slutten av neste uke. Samtidig er det jo naturlig at sjansene øker der det er kaldest.

I flere av de største byene kan temperaturene de neste dagene havne ned mot 10 kuldegrader.

– Kaldest blir det i Tromsø og Trondheim. Her vil det være tørre forhold, og temperaturen vil synke, spesielt om natta.

Like kaldt vil det ikke bli i byen mellom de sju fjell.

– Det vil ikke bli like kaldt i Bergen. De vil få vinterligere temperaturer, men kan til og med oppleve et gløtt av sol.

På Østlandet og i hovedstaden er det også ventet kjølig vær.

– Temperaturen vil nok komme ned mot 10 kuldegrader her også. Det er ventet noe nedbør her også, og når temperaturen er såpass lav, så vil den komme som snø.

Usikkert skiføre

Grannerød har også et godt råd til dem som ønsker å bytte ut fotball-VM i Qatar med topplue og mil etter mil i hvite trikkeskinner.

– Selv om det kommer noe snø, betyr ikke det at skiføret er optimalt ennå. Det gjelder nok å komme seg opp i høyden.

Samtidig er det ikke alltid slik at man må til fjells for å spenne på seg skiene.

– I de områdene hvor snøen allerede ligger, vil kulda gjøre at den blir værende. Der er det nok gode muligheter allerede.