Snøvær skaper trøbbel i flytrafikken i Trondheim

Vinteren har for alvor kommet til Trondheim – noe som fører til problemer for blant annet flytrafikken på Værnes. Alle flygninger med ankomst på Værnes mellom 7 og 08 onsdag morgen var enten forsinket eller utsatt, skriver Adresseavisen.

I tillegg var omtrent alle flygninger med avgang klokken 08.15 forsinket, og det samme gjelder alle ankomster mellom 09.30 og 10.30.

– Det er ikke alle innstillingene eller forsinkelsene som er knyttet til snøværet, men mye er knyttet til det, sier Avinors lufthavndirektør på Værnes, Marit Helene Stigen.

Hun antar at situasjonen bedres i løpet av dagen.

– Vi følger med på værvarselet og gjør det vi kan, men det kan nok forventes noen små forsinkelser.

I tillegg er det forsinkelser i togtrafikken i Trondheim. Onsdag morgen var det forsinkelser på Trondheim S på grunn av en signalfeil.

Kommunikasjonsansvarlig for område nord i Bane Nor, Dag Svinsås, opplyser at signalfeilen har oppstått på grunn av snøen.