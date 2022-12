Mannegruppa Ottar får ta Facebook-eier til retten

Det var grunnlegger Kay Erikssen som saksøkte Facebook i etterkant av nedleggelsen, melder TV 2. Advokaten hans sier Erikssen er glad for at saken nå skal for retten.

– Han er naturligvis kjempefornøyd med dette. Ikke bare for egen del, men for alle som opplever overtramp fra Facebook, samt alle som har hatt glede av Facebook-gruppen, sier advokat Per Danielsen i advokatfirmaet Danielsen amp; Co.

I en fersk kjennelse kommer det fram at saken skal opp i Vestfold tingrett, men har foreløpig ikke fått en dato.

– Etter rettens syn er det klart at norske domstoler har stedlig domsmyndighet i saken, slik at den skal fremmes, ikke avvises, står det i kjennelsen.

TV 2 har vært i kontakt med Metas advokat i Norge, som foreløpig ikke har svart på henvendelsene.