Kontrollkomiteen får ikke innsyn i hemmeligholdt Nav-rapport

At komiteen ikke får rapporten framgår av et brev som arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) har sendt til Stortinget tirsdag kveld, og som VG har sett.

– Rapporten er et internt dokument for Solberg-regjeringen, skriver arbeidsministeren i brevet.

Kontrollkomiteen ba om innsyn i rapporten for to uker siden på initiativ fra SV.

Tidligere i november kom det fram at deler av rapporten er sladdet. Den interne trygdeutredningen i regjeringen slo fast at Norges praksis med å nekte folk å ta med seg trygd til utlandet var i strid med EØS-avtalen, men at det fantes rom for unntak.