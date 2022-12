Tina-saken er oversendt Riksadvokaten

Det bekrefter statsadvokat Folke Åmlid overfor Stavanger Aftenblad.

Siktede er samme mann som nå sitter på tiltalebenken i Birgitte Tengs-saken.

Det er Riksadvokaten som skal avgjøre om det blir tatt ut tiltale i saken eller ei.

Åmlid ønsker ikke å si hva hans innstilling i den over 22 år gamle drapssaken er, men siktedes forsvarer Stian Kristensen har tidligere opplyst at han har fått beskjed om at politiet har innstilt på henleggelse.

Tina Jørgensen ble funnet drept i en dreneringskum ved Bore kirke på Jæren 26. oktober 2000. Hun hadde da vært savnet i en måned.