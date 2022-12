Politiet: Ingen elektroniske spor knytter tiltalte til drapet på Birgitte Tengs

Det sa kvinnen som er ansatt i Sørvest politidistrikt under rettssaken mot mannen i Haugaland og Sunnhordland tingrett tirsdag.

Under gjennomgangen av nettaktiviteten til 52-åringen søkte politiet på nøkkelord som «Birgitte Tengs», «DNA», «Coldcase», «Bjørn Olav Jahr», «Kripos» «Fetteren» og «Gamle Sundsveg», uten at de fikk treff som kunne knytte den tiltalte direkte til drapet på Tengs.

Politikvinnen sa også at det med ett unntak ikke er noen registrert kriminalitet knyttet til tiltaltes aktivitet på nett.

Unntaket er fem bilder av lettkledde tenåringsjenter som er funnet på en CD-plate. Politibetjenten presiserer likevel at disse bildene utgjør en svært liten del av det samlede materiale, og at det ikke er noen andre spor etter at tiltalte skulle ha en pedofil interesse.

Politiet har også avdekket at mannen hadde tre Facebook-profiler med falskt navn som han brukte til å kjøpe brukte damesko og dameklær på Facebook Marketplace.

Han chattet også med rundt 200 kvinner mellom 2009 og 2021 med profilene med falskt navn.