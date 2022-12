Norwegian fraktet 1,4 millioner passasjerer i november

– Vi er godt fornøyde med bookingtallene og resultatutviklingen, og glade over at så mange som 1,4 millioner passasjerer valgte å reise med Norwegian forrige måned. Selv om vi nå er i lavsesong ser vi at salget av flybilletter, særlig til varmere strøk, fortsetter å holde seg på et høyt nivå, sier konsernsjef i Norwegian, Geir Karlsen i en pressemelding.

I november hadde flyselskapet 1.374.828 passasjerer, en økning på 37 prosent. Kapasiteten var 2.122 millioner setekilometer, mens den faktiske passasjertrafikken var 1.686 millioner setekilometer. Samme måned var det 64 fly i drift, og 99,7 prosent av alle oppsatte flyginger ble gjennomførte.

– Jeg er spesielt fornøyd med punktligheten, som i november er årets beste, sier Karlsen.

Punktligheten er et mål på antall avganger som skjer innen 15 minutter etter ordinær tid. I november lå den på 90,3 prosent.

– Vi har justert ruteprogrammet for lavsesongen og har sikret om lag 15 prosent av estimert drivstoff for 2023. I november lanserte vi mange nye ruter fra Norden til byer i Europa, sier Karlsen.