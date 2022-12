Anslår 100 oppsigelser i FHI

– Vi blir nødt til å gå til oppsigelser også. Vi har ikke på noe tidspunkt trodd at det å gi tilbud om sluttpakker til alle vil dekke hele behovet for nedbemanningen, sier Stoltenberg i Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

Forrige uke varslet FHI kutt i om lag 300 stillinger etter budsjettforliket mellom regjeringen og SV.

Per nå kan hun ikke si noe om hvor mange som har takket ha til tilbudet om sluttpakke. Dermed kan hun heller ikke si noe om hvor mange som må sies opp, men anslår rundt 100 årsverk.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier det kommende året blir krevende for hele Helse-Norge:

– Direktøren beskriver en del sammenfallende utfordringer, og det rammer veldig mange helseledere til neste år. Vi kunne også sittet her med sykehusdirektørene våre som nå opplever at budsjettet de får ikke strekker til, og at det vil gå utover beredskap, sier hun i Politisk kvarter.