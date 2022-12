Koronasmitten øker: Disse smittevernrådene gjelder nå

– Hold deg hjemme hvis du får nye luftveissymptomer og føler deg syk. Du kan gå tilbake på skole eller jobb når du føler deg bedre selv om symptomene ikke har gått helt over.

Slik oppsummerer fagdirektør Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) det viktigste smittevernrådet som gjelder nå.

Han minner også om at folk bør ta de vaksinene som er anbefalt for deres gruppe, og da særlig influensavaksinen og koronavaksine.

– Rådet om vaksinasjon beskytter de mest utsatte mot alvorlig sykdom. Rådet om å holde seg hjemme bidrar til mindre smitte i samfunnet, sier han til NTB.

Smitten øker

I sin siste ukesrapport torsdag så FHI seg nødt til å minne om de gjeldende smittevernrådene. Nordmenn er blitt vant til å leve uten strenge koronarestriksjoner, men fortsatt bes folk om å ta forholdsregler for å begrense smitten i samfunnet.

– Forekomsten av covid-19 er svakt økende, og influensaforekomsten er fortsatt lav, men øker nå raskt. Det ventes at sesongens influensaepidemi er i full gang fra siste halvdel av desember, heter det i den siste ukesrapporten.

Aavitsland har inntrykk av at folk følger smittevernrådene like nøye som i fjor.

– Men rådene er jo mindre strenge og derfor lettere å følge, sier han.

Oppdaterte smittevernråd ligger ute på nettsidene til FHI. Nedenfor følger en oppsummering:

Hoste og håndhygiene

* Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.

* Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og vask hendene med såpe og vann eller bruk alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.

Munnbind

* Det anbefales bruk av munnbind ved nærkontakt med personer i risikogrupper dersom du har forkjølelses/luftveissymptomer.

* Risikogrupper og uvaksinerte anbefales å bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte hvis det er vanskelig å holde avstand til andre.

Råd til risikogrupper

* Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne må selv vurdere risiko for smitte og egen risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 mot behovet for kontakt med andre.

* Det å holde seg unna store ansamlinger og bruke munnbind når man ikke kan holde avstand til andre, kan være aktuelle tiltak i perioder med mye smitte.

Lufting og ventilasjon

* I rom med mangelfull ventilasjon vil regelmessig gjennomlufting kunne redusere risiko for smitte med covid-19.

* For å oppnå tilstrekkelig naturlig ventilasjon vil hyppige, kortvarige gjennomluftinger, flere ganger i timen, være nødvendig.

Testing

* Koronatesting er ikke nødvendig

Senere i uken kommer FHI med nye testråd tilpasset koronamedisinen Paxlovid, som nå tas i bruk i Norge. Behandlingen bør starte så tidlig som mulig etter smitte, og dermed vil det være nødvendig med tidlig testing for de som er aktuelle for Paxlovid-behandling.

– Det blir råd om koronatesting ved symptomer for en liten gruppe av mennesker som har risiko for alvorlig forløp og som kanskje kan ha nytte av behandlingen. Nærmere detaljer kommer om noen dager, sier Aavitsland til NTB.