Studenter må vente lenge på psykolog

Khrono har bedt de 14 studentsamskipnadene i landet om en oversikt over ventetiden for å snakke med en psykolog. Oversikten viser at ventetiden spriker fra noen få dager til tre måneder.

Samtidig er det i budsjettenigheten mellom regjeringspartiene og SV i forrige uke klart at studentsamskipnadene får et tilskuddskutt på 25 millioner i 2023, og frykten er at det skal gå ut over studentenes psykiske helsetilbud.

– Vi opplever stor pågang nå og har gjennomført flere konsultasjoner per nå enn vi hadde på samme tidspunkt både i 2020 og 2021. Vi er særlig bekymret for at det er kutt i tildelinger som går til å styrke studenters psykiske helsetilbud og helsefremmende tiltak som forebygger for psykisk uhelse, sier leder for SiO Psykisk helse, Anne Karin Mullally.