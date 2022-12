Hasnain Asghar (19) vant Frivillighetsprisen for 2022

– Hasnain bidrar mye som frivillig i bydel Stovner og har gjort dette i fire år. Han har blant vært med i Lif Laga, et prosjekt der ungdom planter trær, høster epler, beskjærer epletrær, produserer og selger eplemosten, het det i begrunnelsen.

Utdeling falt på samme dag som FNs internasjonale dag for frivillighet, og prisutdelingene på Sentralen hadde flere celebre gjester, deriblant stortingspresident Masud Gharahkhani, kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap), helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Solveig Kloppen ledet seansen. Kronprins Haakon var også til stede og holdt en tale.

– Inntrykket mitt er at alle dere som har jobbet med å organisere dette året, har lyktes i å sette frivilligheten enda høyere på den nasjonale agendaen. At dere har bidratt til å forsterke alt det gode som allerede gjøres, og som fortjener ekstra løft. Og det er nettopp det vi er samlet for her i kveld, sa han.

Det ble også utdelt tre andre priser: Hunter Bjerkeli (20) fikk årets nykommer i frivilligheten for å ha startet opp møteplassen «Skeiv Kafe» i Flekkefjord.

Sømna på Helgeland i Nordland ble årets frivillighetskommune, mens Helseprisen gikk til prosjektet «Tegnspråkelig vernepleieutdanning, som jobber med å senke arbeidsløsheten blant døve som i dag estimeres å være på rundt 50 prosent.