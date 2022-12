Ung mann døde etter knivstikking – 19-åring dømt til fengsel

Det var natt til 13. juni i fjor at de to og en tredje kamerat drakk vodka i en leilighet i Runarveien i Sandefjord.

Rundt klokken 4 på natta slo mannen som senere ble knivstukket 19-åringen i hodet med en vodkaflaske. Slaget var så hardt at flasken knuste, og de to begynte å slåss.

Etter hvert gikk de to ut av leiligheten, før 19-åringen gikk inn igjen og hentet en kniv. 19-åringen gikk ut igjen og knivstakk kameraten i låret.

Da ambulansepersonellet ankom stedet klokken 4.15 oppfattet de tilstanden til den fornærmede som kritisk, men ikke livskritisk. Han døde likevel på operasjonsbordet på sykehuset i Tønsberg like før klokken 8 av forblødning.

Under rettssaken i Vestfold tingrett erkjente 19-åringen straffskyld for knivstikkingen. I avhør har han forklart at den fornærmede og den tredje kameraten begynte å diskutere den politiske situasjonen i deres felles hjemland i Afrika, og at den fornærmede slo med vodkaflaska da 19-åringen ba dem om å kutte ut.

Tingretten dømte ham til seks år og seks måneders fengsel for grov kroppsskade med døden til følge.