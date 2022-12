Prosjekter får 66 millioner til å utvikle havnæringene

– Ressursene i og ved havet er avgjørende for å nå regjeringens ambisiøse mål for grønn omstilling, eksportvekst, nærings- og industriutvikling. Innovasjonsprosjektene som nå får støtte vil på ulike måter bidra til å utvikle fremtidens blå næringsliv og skape arbeidsplasser over hele landet, sier Skjæran.

Spesielt hadde utlysingen for innovasjon i havbruket stor konkurranse om midlene, melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Blant selskapene som har fått innvilget søknaden er bergensbaserte Greentech Innovators, som skal utvikle en metode for å bruke matavfall som ressurs i havbruksnæringen. Matavfallet skal brukes som næring for dyrking av en mikroalge som igjen kan brukes som ingrediens i fiskefor.

– Bærekraftig fôr er et viktig satsingsområde for regjeringen. Utvikling av bærekraftig fôr her hjemme kan bidra til å kutte klimautslipp samtidig som vi tar vare på miljøet, trygger matsikkerheten, bygger grønn industri og skaper trygge arbeidsplasser, sier Skjæran.