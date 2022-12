Rettssak etter terrorangrepene i Brussel

Rettssaken starter mot ni personer som er tiltalt for terrorangrepene i Brussel i 2016, der 32 mennesker ble drept. Rettssaken skal foregå i det tidligere Nato-hovedkvarteret, midlertidig omgjort til et enormt høysikkerhetskompleks. Det blir den mest omfattende rettssaken i Belgias historie.

Boligprisstatistikken for november

Eiendom Norge legger fram statistikken for boligprisene i november. I oktober sank boligprisene med 1,9 prosent, noe som markerte en fortsettelse av boligprisnedgangen. Da sa direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge at det ikke var snakk om noen form for dramatikk.

Utenriksministeren tenner julegran i London

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er i London og skal tenne den norske julegrana som står utenfor det britiske utenriksdepartementet. Juletreet er en gave fra det norske til det britiske utenriksdepartementet i forbindelse med britenes innsats under andre verdenskrig.

Frivillighetens dag

Frivillighet Norge inviterer til Frivillighetens dag, et arrangement med både konferanse og prisutdeling. Blant deltakerne er kronprins Haakon, stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap), kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Den nasjonale Frivillighetsprisen 2022 er blant prisene som skal deles ut.

Åttendedelsfinaler i VM

Japan møter Kroatia klokken 16, mens Brasil spiller mot Sør-Korea klokken 20. Vinnerne av de to kampene går videre til kvartfinale, mens taperne må reise hjem fra årets fotball-VM i Qatar.