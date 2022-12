Havforskningsinstituttet varsler kutt

Torsdag ble det klart at forskningsskipet Kristine Bonnevie tas ut av drift om et drøyt år, og at det dermed må nedbemannes med 28 stillinger. I tillegg har ledelsen ved instituttet varslet at det også kommer kutt i andre deler av organisasjonen, skriver Khrono.

– Vi har ikke vært gode nok til å sørge for inntjening for de økte utgiftene, sier instituttets direktør Nils Gunnar Kvamstø.

Han vil foreløpig ikke anslå hvor mye penger instituttet må spare i andre avdelinger. Instituttet venter å spare 30 millioner kroner årlig etter at Kristine Bonnevie er tatt ut av drift i 2024.