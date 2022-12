Ulv felt i Innlandet

Ulven ble skutt i et område som ligger utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv, opplyser lokale lisensfellingsmannskaper til Rovdyr.org.

Det er den tredje ulven som er felt siden lisensfellingsperioden for ulv startet 1. desember.

Rovviltnemndene har bestemt at inntil 31 ulver kan skytes under jakten som pågår til 31. mai neste år. Rovdyrnemndene har samtidig vedtatt at inntil 26 ulver i til sammen fire familiegrupper skal kunne skytes inne i ulvesona i en jaktperiode som varer fra 1. januar til 15. februar.