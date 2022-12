Bolighus står i brann i Honningsvåg

Meldingen om brannen kom inn til nødetatene rundt klokken 5.

– Det er en person registrert bosatt på adressen. Vi vet ikke om det bor flere der, for eksempel leieboere, sier operasjonsleder Einride Hals i Finnmark politidistrikt til NTB.

Det er ikke gjort rede for personen eller personene som bor i huset, får NTB opplyst like før klokken 7 søndag.

– Vi holder fortsatt på å sjekke det ut, sier operasjonslederen.

Brannvesenet er i gang med slokking og fire bolighus i nærheten er evakuert.

– Det blåser en del og spredningsfaren var reell, men vi har klart å avverge spredning. Boligen som brennes kan ikke berges. Det har heller ikke vært mulig å gå inn der, forteller vaktleder Terje Olsen på 110-sentralen i Finnmark til NTB.

Han opplyser at brannmannskapene har fått bistand fra Avinor for å få nok vann til slokkearbeidet, som fortsatt foregikk to timer etter brannmeldingen.