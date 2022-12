Tre menn fengslet i fire uker mistenkt for grovt narkotikalovbrudd

Fengslingsmøtet gikk for lukkede dører lørdag formiddag.

Mennene ble pågrepet i en aksjon i Bergen torsdag, forteller politiadvokat Øyvind Røyneberg i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

De tre mennene er henholdsvis 27, 30 og 44 år gamle, og er fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. De første to ukene i isolasjon. De er siktet etter straffelovens paragraf 232, andre ledd, om «overtredelser som omfatter en meget betydelig mengde».

Tore Johan Sørland, som er forsvarer for den siktede 44-åringen, sier til Bergensavisen at hans klient ikke erkjenner straffskyld. De to andre siktedes advokater har ikke ønsket å kommentere saken overfor avisen.