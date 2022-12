Politiet skriver i en pressemelding at krimteknikere har funnet en død person, og at det etter all sannsynlighet er en mann i 70-årene som er omkommet.

Mannen ble meldt savnet tidligere lørdag.

Da nødetatene kom til stedet var huset overtent, og naboer ble evakuert på grunn av fare for spredning.

Naboene har nå fått flytte tilbake til egne boliger.