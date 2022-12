Fellesorganisasjonen frykter fattigdommen biter seg fast

I budsjettforhandlingene ble Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV enige om en «dyrtidspakke» på 2 milliarder kroner, som skal hjelpe dem som har minst og blir hardest rammet av de økte kostnadene.

– Jeg tror ikke det er tatt hardt nok grep for å unngå at det blir større og større grupper der fattigdommen biter seg fast. Det betyr at folk lever på kreditt, de står i matkø, de bekymrer seg for seg selv og ungene sine dag og natt, sier Fellesorganisasjonens leder Mimmi Kvisvik til Klassekampen.

Hun ønsker en diskusjon om arbeidslinjen – ideen om at folk vil være mindre villige til å jobbe dersom støtteordningene er for gode.

– Folk kommer ikke raskere i jobb eller blir mer motiverte for jobb om de er sultne og fryser, sier Kvisvik.