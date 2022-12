Landsstyremøte i Rødt

Rødt avholder sitt landsstyremøte på Helsfyr i Oslo. Bjørnar Moxnes skal holde leders tale om den politiske situasjonen i Norge, hvor blant annet det partiet kaller en forskjellskrise vil være et tema.

Prins Sverre Magnus fyller 17 år

Norges prins Sverre Magnus har bursdag og fyller 17 år. Prinsen ble født 3. desember 2005 på Rikshospitalet i Oslo. Han er den tredje i arverekken til tronen her i kongeriket, etter sin far kronprins Haakon og søsteren prinsesse Ingrid Alexandra.

Åttendedelsfinaler i VM

De første åttendedelsfinalene i årets fotball-VM for menn går av stabelen i Qatar. Først skal Nederland spille mot USA klokken 16, mens Argentina møter Australia klokken 20. Vinnerne av de to kampene går videre til kvartfinale – taperne må reise hjem.

30 år siden verdens første tekstmelding

Den første tekstmeldingen i verdenshistorien ble sendt i Storbritannia 3. desember 1992. Det skjedde da Neil Papworth, en ingeniør for Sema Group, brukte en bærbar datamaskin til å sende en melding til kollegaen Richard Jarvis' mobiltelefon over Vodafone-nettet i Storbritannia. Meldingen lød, siden det var desember, «Merry Christmas».

Langrennssprint på Lillehammer

I dag er det duket for sprint, fri teknikk, for både kvinner og menn under verdenscupen på Lillehammer. Det er også kombinertrenn for kvinner i forbindelse med verdenscupen, i tillegg til hopp.