Norge sender rakettvåpen for 280 millioner til Ukraina

Norge sender harde pakker til det ukrainske forsvaret og kjøper rakettvåpen for godt over en kvart milliard kroner, melder Vårt Land. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) opplyser at regjeringen har omdisponert midler på årets budsjett for å kjøpe inn to våpen som skal doneres til Ukrainas hær:

* M72, et skulderfyrt engangsvåpen som særlig blir brukt mot pansrede kjøretøy.

* M141 en enkeltskudd, skulderfyrt rakettkaster, blir brukt mot tyngre panser.

Bensinstasjon ranet i Trondheim - ransmenn på frifot

Flere gjerningspersoner ranet en Circle K-stasjon på Tunga i Trondheim natt til lørdag. Ingen av de to som var på jobb kom fysisk til skade i ranet, opplyser politiet, som ble varslet om hendelsen klokken 1.15. Tidlig i dag morges var ingen pågrepet i saken.

Operasjonsleder Viola Elvrum hos politiet i Trondheim sier til NTB at de er sikre på at det var flere gjerningspersoner, men de er usikre på hvor mange.

USA med nytt bombefly

USAs nye bombefly B-21 Raider er avduket i Palmdale i California. Det skjedde i natt norsk tid. Prosjektet har vært holdt topphemmelig, med stigende bekymring for en konflikt med Kina som bakteppe.

Bombeflyprosjektet inngår i USAs innsats for å modernisere alle de tre komponentene i sin atomknyttneve – den såkalte triaden. I tillegg til bombeflyene omfatter den langtrekkende atomraketter skutt fra ubåter og fra siloer på land.

G7 og Australia blir med på oljepristak

G7-landene og Australia slutter seg til EUs pristak på russisk olje på 60 dollar fatet. I en felles uttalelse skriver G7 og Australia at pristaket på sjøfrakt av olje med russisk opprinnelse skal tre i kraft 5. desember eller «meget raskt etter det».

Pristaket innebærer at det å yte tjenester til transportørene – som forsikring, finansiering og teknisk assistanse – forbys hvis oljen er blitt solgt for mer enn 60 dollar fatet. Så selv om for eksempel Kina og India ikke har importbegrensninger, kan selskaper som frakter oljen dit fortsatt rammes.

35 katter levde innestengt - fikk øyeskader av urindamp

En mann i 60-årene fra Østfold må i midten av desember møte for retten i Østfold, anklaget for grov mishandling av 35 katter.

Dyrene levde i søppel og avføring, og fikk øyeskader av ammoniakkdamp fra katteurin, melder Nationen. Forholdene mannen er tiltalt for ble oppdaget november 2017, altså for mer enn fem år siden. I mannens bolig ble det funnet 35 katter, innestengt på to rom med rot, søppel og store mengder katteavføring.

Mann pågrepet for Takeoff-drapet

En 33 år gammel mann er pågrepet og siktet for å ha drept den 28 år gamle rapperen Takeoff i Texas 1. november, opplyser politiet i Houston. En 22 år gammel mann er siktet for ulovlig våpenbesittelse i samme sak.

Takeoff ble skutt og drept i en bowlinghall i Houston. To andre personer ble skutt og sendt til sykehus med skader. Skyteepisoden skjedde under en krangel på en privat fest i hallen. Takeoff var ikke involvert i krangelen og var kun en uskyldig tilstedeværende, ifølge politiet. Etterforskningen pågår fortsatt.