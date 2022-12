Politiet leter fremdeles etter antatt skadd person i Bergen

– Det har kommet inn svar på DNA-analysen, men svarene er ukjent. Det vil si at vedkommende ikke ligger inne i systemet. Det er litt skuffende, men vi følger opp et par andre spor, så får vi se hva som skjer videre, sier politiadvokat Linn Marie Søfteland til Bergensavisen.

Det var torsdag morgen at politiet rykket til en adresse på Landås i Bergen etter melding om en mulig knivstikking. Siden har tre menn blitt pågrepet og siktet for kroppsskade eller medvirkning til dette – uten at den fornærmede er funnet.

Det var en del blod på stedet, så politiet frykter at vedkommende er alvorlig skadd. Det biologiske materialet fra stedet ble sendt til hurtiganalyse.

Torsdag sa politiet at de er bekymret for at det skal ligge en skadd person et sted.

– Det viktigste nå er at vi finner vedkommende. Vi er litt bekymret for at en person kan ligge skadd et sted, sa Søfteland til BA.