Stor brann i flere leiligheter i Haugesund

– Det er to firemannsboliger som ligger tett i tett. Brannen oppsto i den sørligste. Fem personer er registret her, og alle er gjort rede for. Der pågår det nå en kontrollert nedbrenning, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen til Haugesunds Avis litt etter klokken 17.

Det var full overtenning i flere av leilighetene. Brannen spredte seg også til tvillingbygget i nord, og de to nærmeste leilighetene har fått betydelige skader, men brannmannskapet klarte å hindre spredning videre nordover.

Brannvesenet forsøker å begrense brannen som er brutt ut i en flermannsbolig i Haugesund fredag. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Politiet kan ikke si noe om årsaken til at det har begynt å brenne, men sier at det ser ut til at brannen har startet i en leilighet i det sørligste bygget og spredt seg videre.

Over 30 personer ble evakuert. Tre personer ble sendt til legevakten, to som var tilknyttet leilighetene og én som løp inn i området for å hjelpe dem.

Politiet fikk melding om brannen klokka 15.30 fredag.