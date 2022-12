I de nye vilkårene selskapet sendte ut til sine kunder onsdag kveld, krever Tinde Energi blant annet av fastpriskundene skal betale den statlige strømstøtten de måtte få, videre til Tinde, ifølge Dagens Næringsliv (DN).

Forbrukertilsynet varsler en bot på tre millioner kroner mot selskapet, samt et gebyr på 400.000 kroner mot Raymond Henriksen etter brudd på markedsføringsloven, skriver Forbrukertilsynet i en pressemelding.

Antallet klager mottatt av Forbrukertilsynet gjør at tilsynet anser at det er sannsynlig at lovbruddene er begått overfor et stort antall kunder. Lovbruddenes art, grovhet, og omfang viser behovet for strenge sanksjoner, heter det.

Henriksen sier at vilkårsendringene Tinde Energi har varslet fra nyttår, er marginale, ifølge DN. Han opplyser til TV 2 at han ikke har sett nøye på begrunnelsen, men at han i utgangspunktet tenker at tilsynet har vært litt for raske på labben.

Tinde Energi har frist til nyttår til å etterkomme tilsynets krav.