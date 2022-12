– Jeg ønsker Vegard Hansen velkommen som direktør for Vegtilsynet og ser fram til et godt samarbeid om å nå nullvisjonen for drepte og hardt skadde i trafikken, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård om ansettelsen.

Vegard Hansen er bosatt på Voss og tiltrer i stillingen den 1. januar 2023.