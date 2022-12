Norge har nå dronepiloter i alle politidistrikt

– Økt bruk av droner i politiet og flere dronepiloter bidrar til økt kompetanse om uønsket droneaktivitet og hvilken trussel dette utgjør, og dermed hvordan politiet bør arbeide med å bekjempe uønsket droneaktivitet. Oppdraget om å øke kapasiteten ble gitt til politiet allerede i høst. Folk i hele Norge skal være trygge på at denne nye trusselen håndteres, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

Det siste kullet fra politiets dronestudie ble uteksaminert torsdag. I løpet av 2023 vil også politidistriktene bli tilført spesialiserte dronepatruljebiler.

I 2018 ble det besluttet av droner skulle testes i tre politidistrikt, ledet av Politidirektoratet. Det ble tidlig klart at riktig bruk av droner kunne hjelpe politiet i samfunnsoppdraget i mange ulike oppdragstyper.

– For politidistriktene som ligger lengst unna politihelikopterbasen kan droner være en ekstra nyttig luftkapasitet med kortere responstid enn politihelikopterbistand oppdrag som ras, flom eller søk- og redning, sier Mehl.

Regjeringen jobber for å sikre nasjonal kontroll og foreslår derfor i nysalderingen å styrke politiet med 57 millioner kroner for å sørge for økt kapasitet til å håndtere ulovlig bruk av droner.