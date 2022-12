Til VG opplyser sykehuset at hendelsen skyldtes forveksling av hetteglass.

– Pasienten skulle ha et annet medikament som skulle trekkes opp fra et hetteglass, og de to hetteglassene sto ved siden av hverandre. Prosedyre for egenkontroll og dobbeltkontroll ble ikke fulgt, skriver sykehuset i en epost.

For å motvirke insulinet, som senker blodsukkeret, fikk pasienten en injeksjon med glukose.