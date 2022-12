Frontkollisjon i Ørsta: – Situasjonen for den skadde mannen er stabil

Like etter ulykken opplyste politiet at mannen var kritisk skadd. I 09.30-tiden opplyser de til Sunnmørsposten at det ikke er snakk om livstruende skader.

Vi vil kategorisere skadene hans som moderate, sier operasjonsleder Arild Reite til avisen.

En kvinne er lettere skadd.

Politiet meldte om trafikkulykken like etter klokken 07.00 fredag morgen. Ulykken har skjedd på E39 ved Flyplasskrysset i Hovdebygda.

Ett felt på E39 er åpent. Ifølge Vegtrafikksentralen flyter trafikken greit forbi stedet med manuell dirigering.