Privatistskoler kritiske – vil at alle skal få en ekstra sjanse

Anja Johansen i Abelias Forum for friskoler er kritisk.

– Vi er tilhengere av at du skal ha mulighet til å rette opp alle feilene fra i går og finne en ny kurs for deg selv. Det handler om det enkelte menneskes mulighet til å komme inn på det studiet du vil inn på, sier Johansen til Khrono.

Abelia har de fire største aktørene på privatistmarkedet som medlemmer.

– Du kan endre oppfatning om hvor og hva du vil, og bli modnere og mer mentalt klar, i løpet av ditt ungdomsliv. Vi vet at privatistordningen har bidratt til mobilitet, og at folk kommer seg i høyere utdanning, fremholder Johansen.

Tanken er at standardisert opptaksprøve skal gi en «ny sjanse» til dem som ikke har gode nok karakterer. Men det er bare 20 prosent av studieplassene som fordeles gjennom denne prøven.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) understreker at saken ikke har vært diskutert i regjeringen og i stortingsgruppene.

– Det kommer til å være en stor prosess på dette framover, sier han.

Om forslagene om å fjerne tilleggspoeng sier han:

– Om det til syvende og sist blir en «clean cut» uten tilleggspoeng, eller om det blir tilleggspoeng for noe, for eksempel førstegangstjeneste, er selvsagt for tidlig å si, sier han til Khrono.

Spøkefullt legger han til:

– Og hvis du hadde gitt fem tilleggspoeng for alle som ikke deltar på russebussfeiring, hadde vi kanskje løst det problemet også.