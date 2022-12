Det var Anette Michelle Schrøder (41) som mistet livet i fallulykken på E6 utenfor Strömstad i Sverige tirsdag.

Det skriver lokalavisen Halden Arbeiderblad, i samråd med politiet og familien.

Schrøder bodde i Norge.

– Det er ikke til å fatte, ikke til å tro, sier faren hennes, Pål Odvar Schrøder, til Halden Arbeiderblad.

Ulykken skjedde på en veibro. Ifølge opplysninger gitt til politiet tok Schrøder på seg en refleksvest før hun forsøkte å komme seg til kjøretøyet i samme kjørefelt til bilisten hun ville hjelpe. Da hun skulle klatre over et gap på rundt 50 centimeter mellom de to veibanene, falt hun rundt 30 meter og døde, skriver NTB.