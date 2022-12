November ble varm i sør og mild i nord

Årets novembermåned ble den tiende varmeste siden målingene startet i 1900, heter det i en pressemelding.

30 stasjoner satte rekord for høyeste snittemperatur gjennom måneden, såkalt høy månedsmiddeltemperatur. Dette er stasjoner i Sør-Norge og Møre og Romsdal hovedsakelig, men det ble også satt tre rekorder på Svalbard.

For landet som helhet var november 2,2 grader over snittet som er normalt for måneden. På Sørlandet og Vestlandet lå temperaturen nesten 3 grader høyere enn normalt. Også Østlandet har hatt høye temperaturer.

2011 og 2020 er de varmeste novembermånedene registrert med 3,5 grader over normalen for hele landet.