– Å trekke oss fra VG-lista er vemodig, men riktig strategisk, slik vi ser det. Vi har måttet veie ulike hensyn mot hverandre, selvsagt krevende, sier NRK P3-sjef Camilla Bjørn til Medier24.

VG-lista er et enkeltarrangement som publikum først og fremst ser direkte på lineær-TV eller hører på radio.

– Spesielt de som velger å se TV lineært, blir eldre og eldre, og stadig færre, noe vi ikke kan se bort fra i vurderingen når vi prioriterer for de absolutt yngste målgruppene, forklarer Bjørn.

Bjørn forklarer at de har forsøkt å hente inn igjen de som forsvinner fra prosjektet lineært, men påpeker at det kun har klart å vokse med noen få prosenter i NRK TV, til tross for bred eksponering og større satsing på nett de senere årene.

– Vi valgte derfor å prioritere serier og programmer som treffer yngre målgrupper bedre og over lengre perioder, foran VG-lista, sier hun.

Da statsbudsjettet ble presentert tidligere i høst, ble det klart at NRK vil mangle over 300 millioner kroner. Bjørn forteller at innsparingen i P3 er på rundt 10 millioner, og at de kommer i mål uten å gå i nedbemanning.