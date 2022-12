Bomben ble funnet da post til basen gikk gjennom en skanner, skriver avisa El Mundo.

Torrejon de Ardoz-flybasen, som ligger nordøst for Madrid, huser blant annet en rekke av det spanske flyvåpenets jagerfly. Det amerikanske flyvåpenet har også brukt basen tidligere, og basen er rigget for at fly fra andre Nato-land skal kunne bruke den.

Spansk politi jobber nå med å se om denne forsendelsen kan knyttes til to andre brevbomber. Onsdag ble en ansatt ved den ukrainske ambassaden i Madrid lettere skadd da han håndterte en postforsendelse som inneholdt en sprengladning. Våpenprodusenten Instalaza i Zaragoza mottok også en pakke med sprengladning onsdag.

Spansk etterretning frykter at det vil bli oppdaget flere brevbomber. Pakken til Instalaza var adressert fra Ukraina. Den ukrainske ambassadøren, Serhii Pohoreltsov, uttalte overfor spansk statskringkasting at han mistenker at Russland sto bak.