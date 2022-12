Macron på statsbesøk til USA

Frankrikes president Emmanuel Macron er på statsbesøk til USA. Det er det første fullskala statsbesøket som president Joe Biden tar imot siden han overtok som president.

Verdens aidsdag



Siden 1988 har aidsdagen blitt markert verden over. Per 2022 har over 36 millioner mennesker dødd av aids, og over 37 millioner mennesker lever med hivsmitte. Her hjemme er kronprinsesse Mette-Marit til stede ved en solidaritetsmarkering i Trefoldighetskirken i Oslo.

Fotball-VM fortsetter - fire kamper i dag

Dagens kamper i Qatar: Japan – Spania, Costa Rica – Tyskland, Kroatia – Belgia, Canada – Marokko. De to første kampene går klokka 20, de to siste klokka 16.

Den norske juletreet tennes i London

I år er det 75 år siden Oslo kommune for første gang ga London den symbolske vennskapsgaven.

For tredje gang er Nobels Fredssenter er med på arrangementet, i samarbeid med Oslo kommune og Den norske ambassaden i London. Den norske artisten Ary fremfører en av sine egne låter.

Tiger Woods-turnering på Bahamas

PGA-turneringen for menn med 3,5 millioner dollar i potten startet denne uka. I fjor vant det norske golfesset Viktor Hovland turneringen, der en rekke verdensstjerner deltar. Første runde med Viktor Hovland går i dag. Tiger Woods selv er skadet og får ikke deltatt som planlagt.