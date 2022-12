Helsemyndighetene vil ha flere legemidler på lager

Det har vært stor legemiddelmangel i år. Nå vil helsemyndighetene ha flere legemidler på lager enn i dag, skriver Aftenposten.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt et forslag om beredskapslager for primærhelsetjenesten på høring. Forslaget innebærer blant annet at grossistene får en utvidet beredskapsplikt sammenlignet med før pandemien. Høringsfristen er 6. januar neste år.

Tyskland anerkjenner hungersnøden i Ukraina som folkemord

Tysklands nasjonalforsamling har vedtatt en resolusjon som kaller hungersnøden i Ukraina under Stalin på 30-årene, for folkemord.

Resolusjonsforslaget ble lagt fram i Forbundsdagen av de tre partiene i statsminister Olaf Scholz' regjeringskoalisjon – Sosialdemokratene SPD, De Grønne og FDP, samt kristeligdemokratene CDU/CSU.

Samtlige partier fordømte hungersnøden som Stalin anklages for å ha vært ansvarlig for, men to partier – ytre høyre-partiet AfD og venstrepartiet Die Linke, avsto fra å stemme for resolusjonen som ble vedtatt ved håndsopprekning.

Flere syriske asylsøkere til Norge

I år er det kommet flere asylsøkere fra Syria til Norge enn det har gjort siden flyktningkrisen. Under flyktningkrisen i 2015 kom nesten 10.500 asylsøkere fra Syria. Siden har Norge tatt stort sett tatt imot rundt 500-600 asylsøknader fra syriske borgere årlig.

Til nå i år har det kommet rundt 1.500 asylsøknader fra syriske borgere, viser Utlendingsdirektoratets tall til og med november. 99 prosent får innvilget søknadene om beskyttelse i Norge, viser UDI-tallene. Etter elleve måneder i 2022 er det kommet nesten 38.000 asylsøkere til Norge. 34.000 av dem er ukrainere.

Kongresskomité har fått Trumps skattepapirer

USAs finansdepartement opplyser at skattepapirene til tidligere president Donald Trump er overlevert til kontrollkomiteen i Kongressen.

Høyesterett avviste i forrige uke enstemmig Trumps siste appell om å hindre at justisdepartementet utleverte dokumentene om hans og noen av hans selskapers skatt de siste seks årene.

Trump nektet i valgkampen i 2016 å offentliggjøre sine skattepapirer, slik alle presidentkandidater i mange år har gjort, og det var først etter en årelang juridisk strid at komiteen til slutt fikk tilgang til opplysningene.

Mann mistet livet i utforkjøring på Hamarøy

En 51 år gammel mann fra Hamarøy i Nordland døde i en utforkjøring på E6 i Hamarøy kommune onsdag kveld. Politiet opplyser at de fikk melding om hendelsen klokken 21.46. Bilen kjørte av veien i en slak høyresving om lag to mil sør for ferjeleiet på Bognes.

Operasjonsleder Ulf Slettan hos politiet i Nordland bekrefter overfor NTB at bilføreren var alene i bilen. Ingen andre biler var involvert i hendelsen.