Politiet opplyser at de fikk melding om hendelsen klokken 22.21, men ulykken skjedde rundt klokken 22, om lag to mil sør for ferjeleiet på Bognes.

– En bil skal ha kjørt inn i fjellveggen, sier vaktkommandør Trond Rabben hos brannvesenet i Salten brannvesen til NRK.

Operasjonsleder Ulf Slettan hos politiet i Nordland bekrefter overfor NTB at det er snakk om en alvorlig ulykke der kun én bil er involvert.

– Vi er akkurat kommet til stedet og har startet våre undersøkelser, sier han.

Vegtrafikksentralen opplyser at E6 ved ulykkesstedet kan bli stengt lenge. Det er omkjøring via riksvei 827.