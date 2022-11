Samtidig er en person kjørt til legevakt, opplyser politiet.

Flere biler var involvert i trafikkulykken som fant sted på E18, omtrent i Natvallkrysset, i Sandefjord onsdag ettermiddag, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

Ulykken skyldes trolig at en av bilene har kjørt feil vei på E18. Det er iallfall fem biler med skader på stedet og flere av disse må fjernes med bilberger, opplyser de videre.

– Når det gjelder de to personene som er kjørt til sykehus med lettere skader, satt ingen av dem i bilen som kjørte i feil retning. Vi jobber med avhør på stedet for å få et bilde av hendelsesforløpet, sier operasjonsleder Victoria Hillveg i Sørøst politidistrikt til NTB.