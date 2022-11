Mann siktet for drap på Grønland knytter seg til handlingen

– Han har knyttet seg til hendelsen. Så mistanken mot ham er ikke svekket, sier politiadvokat Kari Kirkhorn til Aftenposten.

En mann i 20-årene ble skutt og drept natt til søndag. Den 31 år gamle drapssiktede mannen fortalte selv hvor våpenet lå, ifølge VG.

– Han er ikke ferdig avhørt ennå, men det jobber vi med. Vi har ikke kommet dit at han har tatt stilling til skyldspørsmålet, sier politiadvokaten.

– For tidlig å kommentere

Mannens forsvarer Tor Even Gjendem sier det er for tidlig å kommentere opplysningene fra politiet.

– Jeg ønsker ikke å kommentere enkeltheter i forklaringene så langt, sier Gjendem til NTB.

Han mener det var riktig av politiet som mandag gikk ut med at det var for tidlig å si om det dreier seg om et oppgjør mellom flere kriminelle.

– Jeg kan ikke se at det er grunnlag for spekulasjonene om at dette var et oppgjør i et kriminelt miljø.

Løslatelse

Mistankegrunnlaget er svekket mot en 22 år gammel mann som er siktet for medvirkning til drap. Han løslates fra varetektsfengsel.

– Vi har jobbet hardt og intenst med saken og vært i løpende dialog med politiet i forbindelse med anken over Oslo tingretts fengslingskjennelse. Gjennom dette arbeidet ble jeg for kort tid siden informert om at politiet er enig med meg i at mistankegrunnlaget er betydelig svekket. Politiet har derfor valgt å løslate ham, sier mannens forsvarer Inam Ali til VG.

Oslo politidistrikt bekrefter i en pressemelding at mistankegrunnlaget mot mannen er svekket. Siktelsen er imidlertid ikke frafalt, noe Ali vil fortsette å jobbe for.

Mannen ble mandag varetektsfengslet i fire uker i Oslo tingrett.