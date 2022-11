Grønland-drapet: Siktet mann i 20-årene løslates

– Vi har jobbet hardt og intenst med saken og vært i løpende dialog med politiet i forbindelse med anken over Oslo tingretts fengslingskjennelse. Gjennom dette arbeidet ble jeg for kort tid siden informert om at politiet er enig med meg i at mistankegrunnlaget er betydelig svekket. Politiet har derfor valgt å løslate ham, sier mannens forsvarer, advokat Inam Ali, til avisen.

Han forventer at siktelsen blir frafalt etter hvert. Løslatelsen skjer til tross for at mannen ble varetektsfengslet i fire uker i Oslo tingrett mandag.

Mannen i 30-årene som er siktet for selve drapet, sitter fortsatt varetektsfengslet.