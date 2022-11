– Vi kan ikke si nøyaktig hva det er som har skjedd, men alt tyder på at dette er en veldig tragisk ulykke, sier Hans-Jörgen Ostler, pressetalsperson i politiet.

Kvinnen var 45 år gammel og hjemmehørende i Norge. Ifølge opplysninger gitt til politiet tok hun på seg en refleksvest før hun forsøkte å komme seg til kjøretøyet til bilisten hun ville hjelpe.

Da hun skulle klatre over et gap på rundt 50 centimeter mellom de to veibanene på broen, falt hun rundt 30 meter og døde.

– Vi skal egentlig ikke spekulere, men det kan ha skjedd på flere måter. Det kan være at hun så gapet og skled, eller at hun ikke så det i det hele tatt, sier Ostler.

Kvinnens pårørende er varslet om ulykken.