Dronetiltalte Yakunin til NTB: – Håper saken bidrar til at dette ikke skjer igjen

– Forhåpentligvis vil saken bidra til at dette ikke skjer igjen, uavhengig av hvordan dette går, sier Andrey Yakunin (47) til NTB.

Den velstående russisk-britiske forretningsmannen er akkurat ferdig med sin første dag i retten i Tromsø, hvor han står tiltalt for ulovlig droneflygning.

NTB gjorde et kort intervju med ham ved garasjeporten i tingretten tirsdag ettermiddag, før han ble kjørt tilbake til fengselet hvor han sitter i varetekt.

– Jeg kan ikke forstå hvordan formålet med sanksjonene oppnås ved å forby noen å ta et bilde av et isfjell, sier han.

– Var uvitende

Yakunin hevder å ha vært uvitende om de norske sanksjonsreglene som forbyr russere å fly drone.

Da han i sommer la ut på en seilbåttur rundt hele Spitsbergen, skal han ha sjekket Sysselmesterens nettside. I droneregelverket der, sto det ingenting om sanksjonene mot russere.

– Selv i etterpåklokskapens lys kan jeg ikke se for meg hva jeg kunne gjort annerledes om jeg tok en tidsmaskin tilbake, sa Yakunin i sin forklaring i retten tirsdag.

Et annet poeng for Yakunin og hans forsvarere, er at han har både britisk og russisk statsborgerskap. Selv regner han seg som mest britisk og sier at han ikke har bodd i Russland siden 2008.

– Det er tusenvis som har dobbelt norsk og russisk statsborgerskap. Jeg kan vedde på at det er minst en eller to dronepiloter blant dem. Jeg tror at det er superviktig at beskjeden er tydelig i hvordan sakene blir behandlet, sier Yakunin til NTB.

Straffbart uansett

Under seilturen på Svalbard i sommer, ble det gjort droneopptak av natur, skiturer og fjelltopper. Deretter ble Yakunin pågrepet av norsk politi i Hammerfest i oktober.

PST har gått gjennom alle opptakene og har konkludert med at det ikke gir grunnlag for en spionasjetiltale.

– Det er viktig å klargjøre at vi ikke på noe tidspunkt mener at tiltalte har drevet spionasje eller handlet på vegne av russisk etterretning. Det er ingen holdepunkter for det, sa statsadvokat Kristin Røhne i sitt innledningsforedrag.

Like fullt mener PST at handlingene er straffbare – uansett hva formålet var.

– Det er absolutt forbud for russiske statsborgere å fly drone på norsk territorium, sa Røhne i retten.

Risikerer flere måneder fengsel

Flere lignende saker verserer i det norske rettssystemet.

Samme dag som Yakunin møtte til første rettsdag i Tromsø, ble en russer dømt til 120 dager fengsel i Oslo tingrett for droneflyging. I forrige uke ble en russisk mann på 34 år dømt til fengsel i 90 dager i Hordaland tingrett for å ha fløyet drone flere steder på Østlandet og Vestlandet.

Trolig kommer påtalemyndigheten til å legge ned påstand om noe tilsvarende i saken mot Yakunin når saken avsluttes torsdag.