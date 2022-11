Huseierne frykter høyere boligskatt vil ramme vanlige folk

I budsjettet for 2023 som SV og regjeringen la fram tirsdag, legger de opp til at folk med dyre primærboliger skal betale mer i formuesskatt. Forbrukersjef i Huseierne Carsten Pihl undrer seg over skatteøkningen.

– Det rammer ganske mange vanlige folk, så vi synes det er en litt rar måte å skattlegge på, sier Pihl til NRK.

Han sier at de såkalte dyre boligene er ganske vanlige boliger i Oslo og området rundt.

– Så en treffer rett og slett dem som i dag har det tøft, som må betale økte strømpriser og kommunale avgifter. Det tror vi kanskje ikke var regjeringens hensikt, sier Pihl.

Leer Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund er enig og mener endringen spesielt vil gå ut over vanlige folk i pressområder fordi boligpverdiene har økt. SV har definert dyre boliger som boliger som koster 10 millioner kroner eller mer.

Endringen regjeringen har blitt enig med SV om, gjør at boligverdien over 10 millioner blir verdsatt til 70 prosent, mot 50 prosent i dag. Dermed vil en bolig med en verdi på 15 millioner få en formuesverdi på 6 millioner kroner – 25 prosent av 10 millioner pluss 70 prosent av 5 millioner.

Dette grepet gjør at eiere av dyre boliger må ut med mer i formuesskatt enn i dag.